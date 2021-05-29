В Киеве наградили "Звезд хоккейного года"

Украинская хоккейная лига второй раз в своей истории провела торжественную церемонию награждения лучших игроков, тренеров, менеджеров и спортивных журналистов "Звезды хоккейного года" сезона 2020/2021.
Всего церемония предусматривала 24 номинации, за победу в которых соревновались 57 номинантов. Определяло победителей экспертное жюри, в которое вошли легендарные спортсмены, хоккейные функционеры и профильные СМИ. К тому же в отдельных номинациях лучших выбирали болельщики путем голосования, а также капитаны, ассистенты и тренеры клубов УХЛ.
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Кроме номинаций также была определена и символическая сборная чемпионата УХЛ сезона 2020/21, в которую вошли: вратарь Дмитрий Кубрицкий, защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Сергей Дорофеев, нападающие Андрей Денискин, Андрей Михнов и Андрей Сигарев.
К тому же болельщики в голосовании на сайте УХЛ определили лучшую шайбу сезона – ее автором стал первый канадец в истории чемпионатов Украины по хоккею Шейн Хеффернан.
Видео шайбы Шейна Хеффернана
Отдельную награду в номинации "Открытие года" получила новая ледовая арена Mariupol Ice Center в Мариуполе, которая приняла стартовый матч сезона между Мариуполем и Соколом.
Победители номинаций церемонии награждения "Звезды хоккейного года"
- Лучший новичок: Богдан Панасенко (Днепр);
- Лучший тренер: Олег Шафаренко (Сокол);
- Лучший вратарь: Дмитрий Кубрицкий (Сокол);
- Лучший защитник: Филипп Пангелов-Юлдашев (Донбасс);
- Лучший нападающий оборонительного плана: Виктор Туркин (Донбасс);
- Лучший нападающий: Андрей Денискин (Кременчуг);
- Лучший бомбардир: Андрей Сигарев (Донбасс);
- Лучший молодой игрок: Артем Грабовецкий (Белый Барс);
- Лучший ветеран: Роман Благой (Белый Барс);
- Лучший легионер: Андрей Сигарев (Донбасс);
- Золотая шайба: Шейн Хеффернан (Ледяные Волки);
- Золотой свисток: Андрей Кича и Александр Паламарь;
- Железный человек: Руслан Ромащенко (Краматорск) и Андрей Стельмах (Ледяные Волки);
- Золотая клюшка: Андрей Михнов (Сокол).