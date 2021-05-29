В Киеве наградили "Звезд хоккейного года"

Украинская хоккейная лига второй раз в своей истории провела торжественную церемонию награждения лучших игроков, тренеров, менеджеров и спортивных журналистов "Звезды хоккейного года" сезона 2020/2021.

Всего церемония предусматривала 24 номинации, за победу в которых соревновались 57 номинантов. Определяло победителей экспертное жюри, в которое вошли легендарные спортсмены, хоккейные функционеры и профильные СМИ. К тому же в отдельных номинациях лучших выбирали болельщики путем голосования, а также капитаны, ассистенты и тренеры клубов УХЛ.

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Кроме номинаций также была определена и символическая сборная чемпионата УХЛ сезона 2020/21, в которую вошли: вратарь Дмитрий Кубрицкий, защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Сергей Дорофеев, нападающие Андрей Денискин, Андрей Михнов и Андрей Сигарев.

К тому же болельщики в голосовании на сайте УХЛ определили лучшую шайбу сезона – ее автором стал первый канадец в истории чемпионатов Украины по хоккею Шейн Хеффернан.

Видео шайбы Шейна Хеффернана

Отдельную награду в номинации "Открытие года" получила новая ледовая арена Mariupol Ice Center в Мариуполе, которая приняла стартовый матч сезона между Мариуполем и Соколом.

Победители номинаций церемонии награждения "Звезды хоккейного года"