Всего церемония предусматривала 24 номинации, за победу в которых соревновались 57 номинантов. Определяло победителей экспертное жюри, в которое вошли легендарные спортсмены, хоккейные функционеры и профильные СМИ. К тому же в отдельных номинациях лучших выбирали болельщики путем голосования, а также капитаны, ассистенты и тренеры клубов УХЛ.

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Кроме номинаций также была определена и символическая сборная чемпионата УХЛ сезона 2020/21, в которую вошли: вратарь Дмитрий Кубрицкий, защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Сергей Дорофеев, нападающие Андрей Денискин, Андрей Михнов и Андрей Сигарев.

К тому же болельщики в голосовании на сайте УХЛ определили лучшую шайбу сезона – ее автором стал первый канадец в истории чемпионатов Украины по хоккею Шейн Хеффернан.

Видео шайбы Шейна Хеффернана

Отдельную награду в номинации "Открытие года" получила новая ледовая арена Mariupol Ice Center в Мариуполе, которая приняла стартовый матч сезона между Мариуполем и Соколом.

Победители номинаций церемонии награждения "Звезды хоккейного года"

  • Лучший новичок: Богдан Панасенко (Днепр);
  • Лучший тренер: Олег Шафаренко (Сокол);
  • Лучший вратарь: Дмитрий Кубрицкий (Сокол);
  • Лучший защитник: Филипп Пангелов-Юлдашев (Донбасс);
  • Лучший нападающий оборонительного плана: Виктор Туркин (Донбасс);
  • Лучший нападающий: Андрей Денискин (Кременчуг);
  • Лучший бомбардир: Андрей Сигарев (Донбасс);
  • Лучший молодой игрок: Артем Грабовецкий (Белый Барс);
  • Лучший ветеран: Роман Благой (Белый Барс);
  • Лучший легионер: Андрей Сигарев (Донбасс);
  • Золотая шайба: Шейн Хеффернан (Ледяные Волки);
  • Золотой свисток: Андрей Кича и Александр Паламарь;
  • Железный человек: Руслан Ромащенко (Краматорск) и Андрей Стельмах (Ледяные Волки);
  • Золотая клюшка: Андрей Михнов (Сокол).