Киев-Баскет – Крайльсхайм 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13
На большой перерыв команды уходили с преимуществом немецких гостей в три очка. В третьей четверти Крайльсхайм увеличил отрыв до девяти очков.
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Команда Айнарса Багатскиса перехватила инициативу в последней четверти и довела матч до итоговых +2.
Самым результативным игроком киевлян стал защитник Майкл Кефи, который начинал матч на скамейке запасных и набрал 20 очков. У гостей отличился американский разыгрывающий Тимоти Шортс – 23 очка, к которым баскетболист добавил девять результативных передач.
- Киев-Баскет после трех сыгранных матчей вышел на первое место в группе J. Предыдущий лидер группы – итальянская Реджо-Эмилия – свой матч третьего тура проведет позже. В субботу, 15 января, подопечные Багатскиса в чемпионате Украины сыграют с Химиком.