Киев-Баскет – Крайльсхайм 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13

На большой перерыв команды уходили с преимуществом немецких гостей в три очка. В третьей четверти Крайльсхайм увеличил отрыв до девяти очков.

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Команда Айнарса Багатскиса перехватила инициативу в последней четверти и довела матч до итоговых +2.

Самым результативным игроком киевлян стал защитник Майкл Кефи, который начинал матч на скамейке запасных и набрал 20 очков. У гостей отличился американский разыгрывающий Тимоти Шортс – 23 очка, к которым баскетболист добавил девять результативных передач.