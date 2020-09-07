Власти в Украине признали киберспорт официальным видом спорта. Теперь Украина официально занимает свое место среди более чем 25 стран мира, где киберспорт признан официальным спортом.

Соответствующее решение приняла комиссия по признанию вида спорта в Украине, сообщает заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

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"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев. К тому же в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", – отметил Борняков.

"Статус официального вида спорта – это большая победа и результат двадцатилетней работы всех игроков рынка, энтузиастов, профессиональных и любительских команд, участие и победы в десятках европейских и международных турнирах – то, благодаря чему на киберспорт обратили внимание и начали воспринимать всерьез", – добавили в Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации.

В Министерстве цифровой трансформации в таком шаге видят возможность пополнить государственный бюджет.

"Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики нашей страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и откроет новые возможности и перспективы", – добавил Борняков.