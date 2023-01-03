Со второй попытки: баскетболист принес победу с сиреной после своего же неудачного броска

В матче НБА между Голден Стейт Уорриорс и Атланта Хоукс победителя определили только во втором овертайме. И сделали это с финальной сиреной.

Выявить более сильного в основное время баскетболистам не удалось. Хотя еще во второй четверти хозяева площадки вели с преимуществом +21 очко. Но гости сумели переломить ход поединка и в четвертой четверти уже выигрывали +9. Но и они не смогли удержать положительную разницу. Так что в основное время была зафиксирована ничья.

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Определить победителя не удалось и в первом овертайме. И за четыре секунды до конца второго овертайма счет на табло был равным.

Именно тогда на дальний бросок отважился один из лидеров "воинов" Клей Томпсон. Он к тому времени уже имел 54 очка, реализовав 10 трехочковых из 21 попытки.

Но его бросок оказался неточным. Однако первым на подборе оказался Кевон Луни. Поскольку времени было мало, он сразу бросил мяч в сторону корзины. Но тоже неудачно. Но именно Луни первым же подхватил мяч после своей неудачної попытки и забросил его в корзину. Как раз с финальной сиреной.

Именно этот баззер-биттер и назвали лучшим моментом игрового дня 2 января в НБА.

Победный бросок с сиреной Кевона Луни