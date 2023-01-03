Виявити сильнішого в основний час баскетболістам не вдалося. Хоча ще у другій чверті господарі майданчика вели з перевагою у +21 очко. Але гості зуміли переломили хід поєдинку, і в четвертій чверті вже вигравали +9. Але і вони не зуміли втримати позитивну різницю. Тож в основний час була зафіксована нічия.

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Визначити переможця не вдалося і в першому овертаймі. І за чотири секунди до кінця другого овертайму рахунок на табло був рівним.

Саме тоді на дальній кидок наважився один з лідерів "воїнів" Клей Томпсон. Він на той час вже мав 54 очки, реалізувавши 10 триочкових з 21 спроби.

Але його кидок виявився невлучним. Однак першим на підбиранні опинився Кевон Луні. Оскільки часу було мало, то він одразу кинув м'яч в бік кошика. Але теж невдало. Та саме Луні першим же підхопив м'яч після своєї невдалої та таки закинув його в кошик. Якраз із фінальною сиреною.

Саме цей баззер-біттер і назвали найкращим моментом ігрового дня 2 січня в НБА.

Переможний кидок з сиреною Кевона Луні