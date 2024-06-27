"Он невероятный парень": капитан сборной Бельгии высказался о Зинченко

Кевин Де Брюйне поделился своими мыслями об Александре Зинченко. Ранее игроки были одноклубниками в Манчестер Сити, однако встретились на Евро-2024 как соперники.

В среду, 26 июня, Украина в решающем матче за выход в плей-офф противостояла Бельгии. Сыграв в ничью, "сине-желтые" завершили выступления на Евро-2024, заняв последнюю позицию в Группе "Е".

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Мнение Де Брюйне о Зинченко

Капитан сборной Бельгии положительно отзывается о своем бывшем одноклубнике.

Зина – невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он проделал невероятную работу для "Сити", а теперь и для Арсенала. Он мой близкий друг, и я желаю ему всего наилучшего. Но, в конце концов, это футбольный матч, и мы хотели, чтобы Бельгия победила, а это бы означало вылет Украины,

– рассказал Кевин Де Брюйне.

В частности он отметил, что Украина – это хорошая команда с талантливыми игроками, которая еще вернется в будущем. Также Де Брюйне пожелал "сине-желтым" всего наилучшего.

С 2016 по 2022 годы Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне вместе выступали за Манчестер Сити.

Отметим, что в 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгия будет противостоять Франции.