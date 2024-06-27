В середу, 26 червня, Україна у вирішальному матчі за вихід у плей-оф протистояла Бельгії. Зігравши в нічию, "синьо-жовті" завершили виступи на Євро-2024, зайнявши останню позицію в Групі "Е".

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Думка Де Брюйне про Зінченка

Капітан збірної Бельгії позитивно відгукується про свого колишнього одноклубника.

Зіна – неймовірний хлопець. Я грав з ним п'ять років, і він виконав неймовірну роботу для "Сіті", а тепер і для Арсеналу. Він мій близький друг, і я бажаю йому всього найкращого. Але, врешті-решт, це футбольний матч, і ми хотіли, щоб Бельгія перемогла, а це б означало виліт України,

– розповів Кевін Де Брюйне.

Зокрема він зазначив, що Україна – це хороша команда з талановитими гравцями, яка ще повернеться в майбутньому. Також Де Брюйне побажав "синьо-жовтим" всього найкращого.

Довідка. З 2016 по 2022 роки Олександр Зінченко та Кевін Де Брюйне разом виступали за Манчестер Сіті.

Відзначимо, що в 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Бельгія протистоятиме Франції.