Последнее слово еще не сказал, - Кепа хочет "украсть" у Лунина статус первого номера Реала

Карло Анчелотти наконец открыл глаза и начал доверять Андрею Лунину, которого раньше хотел выпереть из команды. Украинец полностью пользуется шансом в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

Арендованный у лондонского Челси Кепа Аррисабалага прочно сел на скамейку запасных Реала. Несмотря на то, что Карло Анчелотти не скрывал своей привязанности к испанскому вратарю. Однако Андрей Лунин сделал все, чтобы стать первым номером мадридского клуба и воплотить в реальность слова своей любимой жены, которая всегда становится на защиту Андрея.

Интересно Был победителем в убийственных моментах: в Ла Лиге высоко оценили героизм Лунина в мадридском дерби

Кепа хочет посадить Лунина на "банку"

Ранее главный тренер "сливочных" даже хотел убедить руководство в целесообразности выкупа контракта 29-летнего голкипера из Челси. Но теперь этот вариант отпал. Вероятно, что по окончании сезона-2023/2024 Кепа вернется в Лондон.

Однако даже в такой ситуации Кепа не собирается опускать руки. Испанец хочет снова вернуть доверие Анчелотти и место в воротах "Королевского клуба", посадив своего украинского конкурента "на банку". Ведь последний раз испанец играл еще в матче против Альмерии.

Я собираюсь бороться за свое место. Последнее слово еще не сказал,

– заявил Кепа.

После матча против Атлетико Мадрид, который закончился ничьей 1:1, Анчелотти сообщил Лунину важную новость. Наставник Реала сообщил Андрею, что тот будет получать больше игровой практики. Зато его визави Кепа будет играть в поединках с легкими соперниками.

Такое решение точно не понравится арендованному в Челси голкиперу, который провел в футболке Реала 18 матчей (18 пропущенных голов и 7 "сухих" встреч).

Зато Лунин проводит свой лучший сезон за мадридский гранд. В сезоне-2023/2024 Андрей уже отыграл 15 поединков, в которых 13 раз вытаскивал мяч из собственной сетки владений и провел 6 встреч на ноль.

Напомним, что ранее Анчелотти хотел выпереть Лунина из команды. Однако, как видим, наставник ошибался в своем решении. Украинский вратарь же, как оказалось, еще в начале переезда в Мадрид подумал о своем будущем. Андрей заблаговременно и тайно продлил контракт с Реалом еще на один год – до конца июня 2025-го.

В следующем 24-м туре Ла Лиги Реал примет Жирону в центральном матче уикенда. Это будет битва лидера и второй команды сезона-2023/2024. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит 10 февраля в 19:30 по Киеву. Накануне матча между коллективами разница лишь в 2 балла в пользу клуба Лунина.