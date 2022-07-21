Немецкий Кельн призывает УЕФА отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках

Немецкий футбольный клуб Кельн обратился в УЕФА с просьбой отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023.

Клуб осудил действия самопровозглашенного президента Беларуси

Если российские футбольные клубы отстранили от участия от еврокубков, то против белорусских команд санкций не вводили. Это противоречит рекомендациям МОК от февраля этого года, в которой руководящий спортивный орган рекомендовал отстранить от соревнований представителей обеих стран-агрессоров.

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По этому поводу немецкий Кельн решил обратиться в УЕФА и Германский футбольный союз. Клуб подчеркнул, что играть с представителем страны-агрессора совершенно неуместно.

В клубе напомнили о непосредственной связи Беларуси с вторжением российских войск в Украину, которая длится уже 148-й день.

"Совет правления и руководство клуба решительно осуждают близость белорусских властей к России и соответствующее поведение. Значительная поддержка Беларусью российской войны в Украине не отвечает ценностям не только клуба, но и всего спорта.

Поэтому в своем обращении к УЕФА Кельн просит президента организации Александера Чеферина придерживаться рекомендаций МОК и немедленно отстранить как российские, так и белорусские команды со всех еврокубковых соревнований. Кельн также лично проинформировал руководство Немецкого футбольного союза о своей позиции и контактирует с другими участниками Лиги конференций для привлечения поддержки", – говорится в заявлении немецкого клуба.

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