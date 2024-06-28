"Никто не может меня победить": дерзкий американец бросил вызов Беринчику

Украинец Денис Беринчик, выиграв титул чемпиона мира по версии WBO, наконец-то стал интересующим оппонентом для многих боксеров. Один из них американский проспект Кейшон Дэвис.

Американский боксер легкого веса Кейшон Дэвис отреагировал на слова Дениса Беринчика о том, что украинец, который завладел поясом WBO, готов провести поединок с любым, включая его.

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Кейшон Дэвис хочет подраться с Беринчиком

Беринчик после победы над Эманунелем Наваррете сказал, что ему безразлично, с кем боксировать. Мол, это может быть как Ломаченко, так и Стивенсон, Мураталла или Кейшон.

"Я хотел бы побить Беринчика и отобрать у него пояс. Надеюсь, он готов драться со мной. Я чувствую, что никто не может меня победить. Я один из лучших в весе 135 фунтов.

Педраса заставил меня показать миру, что я один из лучших. Я готов драться с любым. Это лишь вопрос того, когда я смогу получить пояс или большое имя на ринге", – сказал Дэвис.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего украинец Денис Беринчик победил раздельным решением судей 29-летнего мексиканца Эмануэля Наваррете и выиграл вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.