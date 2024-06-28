Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс відреагував на слова Дениса Берінчика про те, що українець, який заволодів поясом WBO, готовий провести поєдинок з будь-ким, включаючи його.

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Кейшон Девіс хоче побитися з Берінчиком

Берінчик після перемоги над Еманунелем Наваррете сказав, що йому байдуже, з ким боксувати. Мовляв, це може бути як Ломаченко, так і Стівенсон, Мураталла або Кейшон.

"Я хотів би побити Берінчика та відібрати в нього пояс. Сподіваюся, він готовий битися зі мною. Я відчуваю, що ніхто не може мене перемогти. Я один з найкращих у вазі 135 фунтів.

Педраса змусив мене показати світові, що я один з найкращих. Я готовий битися з будь-ким. Це лише питання того, коли я зможу отримати пояс або велике ім’я на рингу", – сказав Девіс.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня у Сан-Дієго українець Денис Берінчик переміг роздільним рішенням суддів 29-річного мексиканця Емануеля Наваррете та виграв вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.