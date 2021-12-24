КДК оштрафовал Динамо на 350 тысяч гривен: расизм, баннеры и тренерские эмоции

В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, на котором был принят ряд важных решений. КДК УАФ вынес решение по трем случаям с участием Динамо в осенней части сезона.

Динамо наказали по трем статьям

Комитет рассмотрел дело по поводу проявлений расизма болельщиками киевлян в матче с Ворсклой 6 ноября. Киевский клуб оштрафован по этому делу на 250 тысяч гривен и наказан одним домашним матчем без фанатов условно. Испытательный срок – до конца этого сезона УПЛ.

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Динамо оштрафовано еще на 50 тысяч гривен за баннеры фанатов, которые оскорбляли соперников в октябрьском матче с Шахтером. Донецкий клуб также получил 50 тысяч гривен штрафа за нарушение такого же характера болельщиками "горняков".

Еще 50 тысяч гривен киевляне должны заплатить за некорректные высказывания помощника главного тренера Динамо Эмила Караса в сторону главного арбитра матча с Мариуполем. На этой встрече работал арбитр Виталий Романов.

Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте турнирной таблицы УПЛ. Отставание от лидера чемпионата Шахтера составляет два очка.