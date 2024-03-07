Позор от КДК: Оболонь оштрафовали из-за символического удара защитника Украины

Матч 18-го тура между Оболонью и Черноморцем стал первым официальным поединком УПЛ-2023/2024 для обоих клубов в новом 2024-м году. Команды не смогли определить победителя встречи.

Тот поединок закончился ничьей 1:1. На гол Краснопира ответил Штогрин, который нанес первый удар от Черноморца в этом поединке.

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Ужасное решение КДК УАФ

Сам матч начался, как и большинство поединка УПЛ, с символического удара. Первое прикосновение к мячу сделал украинский военный Денис Дикий, который ушел с футбольного поля под овации трибун и с футболкой Оболони со всеми автографами футболистов команды.

7 марта журналист и известный комментатор Владимир Зверов сообщил интересный факт, который произошел после этого поединка в столице Украины.

Оказалось, что Оболонь получила штраф в размере 3 тысяч гривен. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УАФ оштрафовал клубы из-за того, что стартовый свисток судьи не прозвучал в запланированное время 15:30, а начался на 3 минуты позже.

Футболисты одесского Черноморца задержались на 2 минуты в раздевалке, а в предматчевых мероприятиях не было информации об отводе времени на символический удар военного, который перенес игру на 1 минуту.

КДК оштрафовал клуб из-за защитника Украины, которые жертвует своим здоровьем, силами и жизнью, чтобы футбол в нашей стране больше не становился на паузу, а эти представители КДК могли продолжать свою работу. Позорное решение от Комитета УАФ, ведь большинство этих военных в прошлом были участниками футбольных фанатских движений.

"Так, по моей информации, написал в рапорте делегат УАФ Юрий Нестрига. На основе рапорта КДК уже оштрафовал клубы на деньги (маленькие, фактически слезы), но суть не в этом. Суть в том, что Оболонь, в предматчевом райдере таки прописала – в 15:30 должен быть символический удар по мячу. Вопрос: на основе чего делегат оштрафовал киевлян?", – заметил журналист.

Вдумайтесь. Человек, который своей самоотверженностью дарит нам возможность играть и смотреть футбол, приезжает на игру. Ему аплодируют 1000+ человек. Клуб-хозяин официально предупреждает об этом. Делегат пишет – не предупредили,

– заявил Звёров.

Отметим, что после этого матча Оболонь провела свою игру в рамках 19-го тура УПЛ. Продолжить свою беспроигрышную серию "пивоварам" не удалось. Днепр-1 минимально одолел Оболонь в Киеве 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий днепрян Филиппов.

Военный сделал символический удар в матче Оболонь – Черноморец / Фото Оболони

Уже 7 марта стартует 20-й тур УПЛ. Оболонь свой поединок проведет 9 марта на выезде против лидера сезона Кривбасса (начало в 18:00). Черноморец тоже сыграет 9 марта против Ворсклы (13:00 в Одессе).