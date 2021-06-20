Каждый в сборной Украины хочет пробиться в следующий раунд, – Яремчук

Сборная Украины по футболу уже в понедельник, 21 июня, сыграет ответственный матч группового этапа Евро-2020 против Австрии. Перед решающим матчем группы C нападающий украинцев Роман Яремчук пообщался с прессой.

Каждый в сборной Украины несет ответственность за результат

Роман Яремчук, у которого уже два гола на чемпионате Европы, поделился своими эмоциями перед игрой с Австрией.

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Футболист сборной Украины заявил, что каждый в команде несет ответственность за результат и хочет пробиться в плей-офф.

Прежде всего мы чувствуем большую ответственность, ведь знаем, что очень много людей в Украине смотрят наши матчи, поддерживают нас. Каждый футболист в нашей команде несет ответственность за результат, каждый хочет пробиться в следующий раунд, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому поединку,

– сказал Яремчук.

Украина – Австрия: главное

Поединок между Украиной и Австрией состоится 21 июня в Бухаресте. Обе команды набрали по 3 очка за два тура, но Украина находится выше в таблице благодаря дополнительным показателям.

Украина и Австрия сохраняют практически одинаковые шансы сыграть в 1/8 финала. Украине достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место.

Австрию также может устроить ничья, если команда окажется среди 4 лучших команд, занявших третье место.

В активе Яремчука по одному голу в матче против Нидерландов и Северной Македонии.