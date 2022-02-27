Каждую минуту молюсь за Украину, это страшный кошмар, – Элина Свитолина

Тысячи километров разделяют Элину Светолину и ее семью. Семья теннисистки живет в Украине, где сейчас ведутся военные действия с Россией.

Свитолина: Ужасная ситуация для людей в Украине

Первая ракетка Украины не может со спокойным сердцем смотреть на то, что происходит в родной Украине. Элина Свитолина находится за пределами страны, но беспокоится за свою семью, живущую в Украине.

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Теннисистка назвала полномасштабное вторжение России в украинское государство страшным кошмаром. Свитолина призналась, что каждую минуту молится за свою семью, друзей, украинцев, страну и мир.

Елина каждый день поддерживает связь с семьей, чтобы быть в курсе всего, что происходит в родной стране.

"Честно говоря, я думаю только о них, и для меня это очень напряженное время, потому что я ничего не могу сделать, не могу помочь. Мне очень сложно морально, я не могу представить, что переживают они, я просто молюсь", – сказала теннисистка.

Это ужасная ситуация для людей в Украине, через что им приходится пройти – бессонные ночи, без еды и электричества, так это ужасно. Мне больно слышно это. Война – это то, что мы должны остановить как можно скорее. Мне сложно представить то, что происходит на самом деле,

– заявил с болью Свитолина.

Ранее лучшая теннисистка Украины попросила поддержку у всего мира, который должен помочь Украине в борьбе против России. Свитолина верит в украинскую армию.

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