Матч между сборными Украины и Казахстана состоится 1 сентября в Нур-Султане на "Астана Арена". Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Казахстан – Украина: где смотреть

В Украине правами на показ матчей сборной Украины владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Казахстана покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:35.

Смотреть онлайн матч Казахстан – Украина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Трансляция матча Казахстан – Украина и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".