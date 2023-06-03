Второй раз в сезоне достигла финишной прямой: Завацкая вышла в финал турнира ITF в Италии

Катарина Завацкая демонстрирует свой класс на международной арене. Украинская теннисистка во второй раз достигает подобного результата за сезон.

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Риера (Аргентина) – 2:0 (6:4, 6:3)

Украинская теннисистка вышла в финал турнира серии ITF W60, который проходит в Брешии (Италия). Завацкая добилась такого результата благодаря победе в полуфинале соревнований, где Катарина в двух сетах одолела Юлию Риеру из Аргентины.

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Очередной заслуженный случай

Украинская теннисистка покоряет международную спортивную арену, поскольку Катарину во второй раз за сезон удалось выйти в финал турнира ITF. Но вот предыдущий старт на финишной прямой Завацкой не удался, поскольку в решающей дуэли за трофей у Санта-Маргерита ди Пула (Италия) она уступила Сари Цакаревич из Франции. Однако украинка снова завоевала себе идентичный шанс.

Завацкая пробилась в финал 60-тысячника, который проходит в Брешии. По пути украинки к очередному решающему матчу стала седьмая сеяная Хулия Риера из Аргентины. Поединок между девушками, впервые встретившимися на корте, длился почти полтора часа. Катарина одержала победу в двух сетах, сделав по три брейка в каждой партии – 6:4, 6:3.

В финальной встрече Завацкая встретится с победительницей пары, которую формирует испанка Анджела Фита Болуда (WTA 289) и белорусская Юлия Готовко (WTA 263).