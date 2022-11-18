Пахнет договорняком: Катар подкупил Эквадор, чтобы победить в матче-открытии ЧМ-2022

Уже 20 ноября стартует чемпионат мира-2022 по футболу. Матч Катар – Эквадор откроет футбольный праздник в Катаре.

Вокруг Мундиаля в Катаре разражается все больше скандалов. Теперь дело дошло даже до футбольного матча. Региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил шокирующую информацию о матче-открытии.

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Катар показывает свое "гостеприимство"

Поединок Катар – Эквадор может быть договорным. Если такие слухи подтвердятся итоговым счетом матча, это будет крахом чемпионата мира-2022 уже на его старте.

Беспокоит и то, что эту информацию уже подтвердили пять инсайдеров. Поэтому слух может воплотиться в реальность.

Катар Каплат заплатил 7,4 миллиона долларов 8 футболистам сборной Эквадора, чтобы те минимально проиграли в матче-открытии Мундиаля, пропустив один гол во втором тайме (1:0). Похоже, что страна-хозяйка не уверена в игре своей команды.

Не исключено, что такие инсайды окажут влияние на прозрачность судейства в поединке и на игру самих футболистов обеих команд.

Правда ли это узнать уже 20 ноября в 18.00 по Киеву. В Украине матчи ЧМ-2022 можно будет посмотреть на разных платформах "Общественного".

В группе "А" Катар встретится с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.