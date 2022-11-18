Катар добился своего, - ФИФА подтвердила, что алкоголя на стадионах во время ЧМ не будет

За два дня до начала Чемпионата Мира 2022 года ФИФА принимает решение запретить продажу алкоголя на стадионах Катара во время матчей. Также ФИФА нарушила правила сделки с маркой пива.

Это срывает многомиллионный контракт ФИФА с маркой Bedweiser, чье пиво должно было продаваться во время матчей Мундиаля. Гости турнира смогут удовлетворить себя только безалкогольным пивом:

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"После переговоров между ФИФА и страной, которая примет Чемпионат мира, мы пришли к согласию сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА и лицензированных местах, а также забрать продажу алкоголя на стадионах во время матчей ЧМ. Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво), которое будет доступно во время матчей. ФИФА и страна-хозяин уверяют, что стадионы и близлежащие территории обеспечат приятные впечатления для всех болельщиков", – говорится в официальном заявлении ФИФА.