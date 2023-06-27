"Позиция игроков из Украины была достаточно ясной": теннисистка из России еще раз поддержала украинок

Жребий британского турнира WTA в Истборне свел на корте в 1/16 соревнований россиянку Дарью Касаткину и украинку Ангелину Калинину. К сожалению, первая ракетка Украины не смогла победить.

Россиянка отдала украинской сопернице всего четыре гейма и оформила выход в 1/8 финала по итогам двух сетов – 6:3 и 6:1. Уже традиционно после матча не было никаких рукопожатий.

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Касаткина: Мы должны принимать ее и уважать

На послематчевой пресс-конференции победительница противостояния вновь показала, что выступает против агрессии своей страны в сторону Украины. Дарья Касаткина с пониманием относится к тому, что украинки откажутся подавать руку российским и белорусским коллегам по корту.

В общении с журналистами вспомнили момент, когда Касаткина солидарно не стала идти в сетку, чтобы пытаться пожать руку Элине Свитолиной после матча на Ролан Гаррос. Тогда публика освистала россиянку. В этот раз зрители уже менее жестко восприняли такие позиции теннисисток.

Во Франции местная публика неоднократно освистывала и украинок, которые не подавали руку после матчей с соперницами из стран-агрессоров.

"Ну, конечно, было немного тяжело покидать Ролан Гаррос так, ведь это мой любимый турнир. Но я понимаю, что, возможно, во Франции болельщики не так сильно вовлечены в ситуацию, как здесь, в Великобритании, поэтому это мое объяснение тому, что произошло", – рассказала Касаткина.

Россиянка призвала всех привыкнуть и отнестись с пониманием позиции украинских теннисисток.

Конечно, гораздо приятнее переживать то, что я пережила сейчас, потому что ситуация достаточно очевидна. Позиция игроков из Украины была достаточно ясной, и мы должны принимать ее и уважать. Мы должны это сделать, и болельщики тоже должны это принять. Так что, конечно, я была рада такой реакции здесь,

– заявила российская теннисистка.

Касаткин открыт выражает поддержку украинским коллегам по корту, несмотря на то, что в России продолжает жить ее семья и друзья. Она боится за их жизнь, но не может поддерживать открытую агрессию безумного Владимира Путина.

Отметим, что Касаткина стала одной из немногих, не побоявшихся назвать войну своими именами. Другим теннисистам и теннисисткам, особенно Арине Соболенко следует взять пример с Дарьи.