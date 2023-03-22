Имперские замашки: УЕФА оправдал скандальный шарф Орбана с Закарпатьем в составе Венгрии

Европейский футбольный орган оправдал действия премьер-министра соседней для нас страны. Теперь шарф с картой Венгрии вместе с территориями соседних стран должен стать нормальным явлением на трибунах.

В ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередную скандальную ситуацию. "Друг Путина" наведался к футболистам национальной сборной, надев неоднозначный шарф.

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На нем карта Венгрия отличается от ее современной территории и выглядит так, как было до Первой мировой войны. На этой карте в Венгрию включены современные территории Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии, Румынии и Украины.

Такой шарф достаточно популярен среди венгерских фанатов, мечтающих о восстановлении территории Венгрии, то есть захвате земель соседних государств. Поэтому местная федерация футбола обратилась в УЕФА и FARE за объяснениями.

. Организация Football Against Racism in Europe (FARE) занимается вопросами борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе. Также одной из ее функций является контроль баннеров на стадионах.

Европейские органы ответили венграм, что такая карта не запрещена для баннеров. Причина – проявление уважения к историческим территориям Венгрии и солидарность с венгерскими болельщиками из других стран.

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Впрочем, УЕФА установил некоторые ограничения относительно баннера. На нем должна быть только эта карта без современных символов Венгрии. Кроме того, допускается только красный, белый и зеленый цвета.

К слову, еще в 2016 году та же организация FARE констатировала, что символ "Великой Венгрии" носит ревизионистский характер и указывает на желание изменить современные границы. Сам же Орбан аргументировал свою позицию тем, что сборную его страны поддерживают мадьяры из других стран.

. "Великая Венгрия" была разделена Трианонским соглашением после завершения Первой мировой войны. Согласно ей, часть территорий страны добрались до Чехословакии, СССР (впоследствии – Украины), Румынии, Югославии и Австрии.