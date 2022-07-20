Карлсен: У меня нет желания играть

Норвежец заявил, что ему не хватает мотивации. Однако карьеру заканчивать он не собирается.

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У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что не смогу многое из этого получить, мне это не особенно нравится. И хотя я уверен, что матч будет интересным по историческим причинам и всему этому, у меня нет желания играть,

– сказал Карлсен.

Карлсен подчеркнул, что не собирается покидать шахматы. И отметил, что у него впереди запланировано участие в ряде турниров, которые для него "интереснее" за защиту звания чемпиона мира по шахматам.

Что означает это решение для норвежского гроссмейстера

Новым соперником россиянина Яна Непомнящего станет китаец Дин Лижень, занявший второе место на Турнире претендентов.

Карлсен владел чемпионским титулом с 2013 года. Он является 16-м чемпионом мира по шахматам и перед этим четырежды защищал это звание.

Любопытно. В июне FIDE ввела новый формат Турнира претенденток среди женщин. Участие в следующем розыгрыше примут две представительницы Украины – Анна и Мария Музычук.