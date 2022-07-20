Карлсен: У меня нет желания играть

Норвежец заявил, что ему не хватает мотивации. Однако карьеру заканчивать он не собирается.

Читайте также Триатлонист из Харькова собрал 400 тысяч гривен для военных, преодолев дистанцию ​​Ironman

У меня нет мотивации играть еще один матч. Я просто чувствую, что не смогу многое из этого получить, мне это не особенно нравится. И хотя я уверен, что матч будет интересным по историческим причинам и всему этому, у меня нет желания играть,
– сказал Карлсен.

Карлсен подчеркнул, что не собирается покидать шахматы. И отметил, что у него впереди запланировано участие в ряде турниров, которые для него "интереснее" за защиту звания чемпиона мира по шахматам.

Что означает это решение для норвежского гроссмейстера

  • Новым соперником россиянина Яна Непомнящего станет китаец Дин Лижень, занявший второе место на Турнире претендентов.
  • Карлсен владел чемпионским титулом с 2013 года. Он является 16-м чемпионом мира по шахматам и перед этим четырежды защищал это звание.