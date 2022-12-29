Из-за войны против Украины многие спортсмены отмежевываются от связей с российским футболом. Команды из страны-оккупанта дисквалифицировали по всем соревнованиям УЕФА и ФИФА.

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Это сделало местный чемпионат закрытым, ведь ни у одного клуба нет шанса пробиться в еврокубки. Также ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими командами.

Впрочем, не все готовы отказаться от кровавых рублей. Одним из оставшихся в РПЛ иностранцев является Хорхе Карраскаль. 24-летний колумбиец рассказал о том, как ему нравится играть в ЦСКА и почему может уйти из московского клуба.

Я очень счастлив в России. Сейчас я не знаю, продолжу ли я выступать или уйду, но я наслаждался своим временем там. Я не имею об этом особого представления, об этом заботится мой агент. Надеюсь, когда закончатся праздники в России, мне скажут, что дальше. Конечно, меня волнует, что ЦСКА запретили участвовать в международных турнирах. Я хотел бы сыграть где-нибудь, где можно выступать в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Здесь мы наказаны из-за проблемы войны. Единственное могу сказать, что я счастлив, люди меня здесь очень любят. Мы подождем и увидим, что произойдет,

– заявил Хорхе.

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Отметим, что в свое время хавбек выступал за львовские Карпаты (2017–2019). В 41 матче за "львов" Хорхе забил 6 голов и отдал пять результативных передач.

После Карпат Карраскаль поиграл за Ривер Плейт, а в феврале этого года перебрался в ЦСКА. За московскую команду он наиграл 31 поединок, записав на свой счет шесть точных ударов.