Карпаты Маркевича сменили скромного соперника во время сборов на чемпиона Украины, – СМИ

Львовские Карпаты отправились на вторые тренировочные сборы в Ужгород, где будут готовиться к чемпионскому этапу Первой лиги Украины. У "львов" запланированы четыре контрольных спарринга.

Уже 27 февраля “зелено-белые” будут противостоять Вильхивцам из Закарпатья. Далее подопечных Мирона Маркевича ждут встречи с тернопольской Нивой (1 марта) и Скалой 1911 (5 марта).

Читайте также Карпаты интересовались талантом Черноморца: "моряки" загнул цену, которая отпугнула "львов"

Мощная смена соперника

Последний спарринг на сборах на Закарпатье Карпаты проведут 8 марта против местного Севлюша.

После чего "львы" вернутся во Львов, где у них перед возобновление сезона должен состояться еще один товарищеский поединок. По информации украинского издания, Карпаты сменили соперника. Николаев сменит чемпион Украины донецкий Шахтер (16 марта).

Хотя до этого спарринг против Николаева был запланирован на 13 марта. Сейчас на официальном сайте Карпат нет подтверждения этой информации.

Также источник сообщил, что Карпаты активно работают над приездом бывшего форварда житомирского Полесья Ариэльсона, который может присоединиться к львовянам уже 28 февраля.

Было много слухов о сорванных трансферных планах "львов". Ведь легионеры не охотно едут в Украину, где идет война, да еще и вторую по силе лигу страны. Отметим, что Карпаты взяли в аренду двух защитников Шахтера – Эдуарда Козика и Андрея Булезу. Также в расположение львовского клуба вернулся Юрий Тлумак.