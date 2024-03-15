"Львы" Маркевича попробуют на вкус чемпиона Украины: онлайн-трансляция матча Карпаты – Шахтер

В пятницу, 15 марта, львовские Карпаты проведут товарищеский матч против донецкого Шахтера. Онлайн-трансляцию поединка можно будет посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

В 14:00 на футбольном поле стадиона "Украина" во Львове сойдутся лидеры текущего сезона-2023/2024 в Первой лиге и УПЛ. "Львы" попытаются дать достойный бой действующему чемпиону Украины, который выйдет на поле далеко не основным составом, информирует 24 Канал.

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Маркевич против Пушича

Сразу шесть футболистов Шахтера (Матвиенко, Бондарь, Конопля, Сикан, Судаков и Зубков) отправились в расположение сборной Украины, которая начала подготовку к мартовским матчам. Уже 21 марта команд Сергей Реброва сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

Еще двое "горняков" Назарина и Ризнык находятся в резервном списке украинской сборной.

Даже без этих игроков Шахтер выглядит очень мощно. В 2024-м году дончане хоть и вылетели из еврокубков от французского Марселя, но захватили лидерство в украинском первенстве. После 19-ти сыгранных матчей подопечные Марино Пушича набрали 43 балла и возглавляют турнирную таблицу УПЛ.

В 2024-м году донецкий клуб одержал три победы (над Кривбассом, Колосом и Минаем) и одну техническую победу (над Александрией), набрав максимальные 12 очков.

Карпаты же еще не начали борьбу в чемпионской гонке Первой лиги за выход в УПЛ. Свой первый официальный поединок в новом году "львы" проведут 23 марта дома против Полтавы.

Первый этап сезона-2023/2024 "зелено-белые" закончили на первом месте группы "А" во второй по силе лиге Украины. Карпаты в 18-ти турах набрали 45 пунктов. Перед началом чемпионских гонок львовский клуб возглавляет таблицу чемпионской группы, опережая второй Ингулец на 3 очка.

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Шахтер