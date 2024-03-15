О 14:00 на футбольному полі стадіону "Україна" у Львові зійдуться лідери поточного сезону-2023/2024 в Першій лізі та УПЛ. "Леви" спробують дати гідний бій чинному чемпіону України, який вийде на поле далеко не основним складом, інформує 24 Канал.

Варте уваги Застрибнули в останній вагон: Карпати підсилились легіонерами та гравцем Шахтаря

Маркевич проти Пушича

Одразу шість футболістів Шахтаря (Матвієнко, Бондар, Конопля, Сікан, Судаков та Зубков) вирушили у розташування збірної України, яка розпочала підготовку до березневих матчів. Вже 21 березня команд Сергій Реброва зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024.

Відзначимо. Ще двоє "гірників" Назарина та Різник перебувають у резервному списку української збірної.

Навіть без цих гравців Шахтар виглядає дуже потужно. У 2024-му році донеччани хоч і вилетіли із єврокубків від французького Марселя, але захопив лідерство в українській першості. Після 19-ти зіграних матчів підопічні Маріно Пушича набрали 43 бали та очолюють турнірну таблицю УПЛ.

У 2024-му році донецький клуб здобув три перемоги (над Кривбасом, Колосом та Минаєм) та одну технічну звитягу (над Олександрією), набравши максимальні 12 очок.

Карпати ж ще не розпочали боротьбу у чемпіонській гонці Першої ліги за вихід в УПЛ. Свій перший офіційний поєдинок у новому році "леви" проведуть 23 березня вдома проти Полтави.

Перший етап сезону-2023/2024 "зелено-білі" закінчили на першому місці групи "А" у другій за силою лізі України. Карпати у 18-ти турах набрали 45 пунктів. Перед початком чемпіонських перегон львівський клуб очолює таблицю чемпіонської групи, випереджаючи другий Інгулець на 3 очки.

Онлайн-трансляція матчу Карпати – Шахтар