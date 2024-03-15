Лидер Первой лиги сыграл вничью с чемпионом Украины: команда Маркевича дала достойный бой Шахтеру

Львовские Карпаты готовятся к весенней части чемпионата в Первой лиге. В товарищеском поединке против Шахтера "львы" проверили собственные силы.

Карпаты – Шахтер 2:2

Голы: Костенко, 1, Ариэльсон, 76 (пенальти) – Траоре, 13, 34.

Донецкий Шахтер играл против Карпат без ряда ведущих игроков, которых вызвали в лагерь сборной Украины. Зато "зелено-белые" во время зимнего антракта значительно обновили свой состав, пишет 24 Канал.

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Чемпион Украины проэкзаменовал Карпаты

Марино Пушич удивил парой центральных защитников. Две позиции впервые закрывали Назарина и Мироши. Проблемами в защите львовяне воспользовались уже на 1-й минуте встречи. Гол на свой счет записал Ян Костенко.

"Холодный душ" подействовал на "горняков", которые еще в первом тайме сумели отыграться. Дубль оформил буркинийский форвард Лассина Траоре, который воспользовался голевыми передачами Цуканова и Невертона.

Во втором тайме опасных моментов поубавилось. За 15 минут до завершения поединка арендованный у "горняков" Андрей Булеза заработал пенальти для Карпат. Одиннадцатиметровый удар взялся исполнять бразильский новичок "зелено-белых" Ариэльсон. Экс-форвард Полесья четко отправил мяч в сетку ворот.

Боевая ничья 2:2 стала закономерным итогом поединка между лидерами УПЛ и Первой лиги.

Свой первый официальный матч в 2024 году Карпаты проведут 23 марта против Полтавы. Шахтер свой следующий поединок в чемпионате сыграет 30 марта против киевской Оболони.