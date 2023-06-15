Под влиянием манипуляции россиян: Карпаты приглашали выступать в иностранном чемпионате

Львовский коллектив призвали перебраться в иностранное первенство. Однако вряд ли предложение соответствует действительности, а крайние получились россияне.

Карпаты получили приглашение выступать в чемпионате Польши. Клубу предлагали средства на трансферы и развитие инфраструктуры.

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Повсюду толкают свой нос

Одна из букмекерских контор, являющаяся спонсором Fortuna 1 (Дивизион 2), пыталась затянуть львовский коллектив в польское первенство, обещая "львам" разные ценности, в частности, развить инфраструктуру команды, а также выполнить любые прихоти в плане трансферной кампании. Письмо было подписано якобы лично президентом Fortuna 1 Конрадом Комарчуком, но вот как оказалось впоследствии, приглашения и сам "автограф" руководителя были сфальсифицированы.

Опубликованное письмо сфабриковано, содержит фальшивую подпись и не имеет ничего общего с фактами. Мы никогда не делали предложения по вступлению и спонсорству Карпат. Лига будет принимать соответствующие судебные меры,

– написал Комарчук.

Карпаты также не остались в стороне от данной ситуации и твердо отметили, что "это полный бред". Львовский коллектив признался в любви к Родине и отметил, что не собирается никогда переезжать в чемпионат Польши или еще какое-то иностранное первенство, а будет играть только в Украине. "Львы" также подчеркнули, что в клубе все хорошо с вопросом финансирования. За весь прошлый сезон в коллективе не было ни дня задержек зарплат игрокам, тренерскому штабу и другим работникам, а также были и премиальные.

Кому пришло в голову так дискредитировать наш клуб, даже не представляю. Уверен на сто процентов, что если бы вы позвонили главному тренеру, то он сказал бы вам тоже самое. Недавно в клуб вернусь Мирон Богданович и сейчас все делается для того, чтобы еще больше укрепить команду, пригласить тех футболистов, которых он желает видеть в Карпатах, поэтому финансовый вопрос в нашем клубе не стоит,

– сказал генеральный директор Карпат Степан Юрчишин.

Стоит отметить, что польские журналисты склоняются к тому, что такими "уловками" и манипуляциями могла заниматься российская сторона. Мотивов им много не нужно, хватает того, что они еще раз хотели распространить дезинформацию в сложной информационной войне.