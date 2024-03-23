Смогут ли "львы" подтвердить свои амбиции: онлайн-трансляция матча Карпаты – Полтава

В субботу, 23 марта, состоятся матчи первого тура Группы повышения в классе Первой Лиги Украины. В одном из них Карпаты на своем поле будут принимать Полтаву.

Матч состоится во Львове на стадионе "Украина". Стартовый свисток прозвучит в 14:00, пишет 24 Канал.

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Противостояние двух результативных команд

В первом матче весенней части сезона "львы" попытаются подтвердить статус главного фаворита на повышение в классе против подопечных Владимира Сысенко\а. Полтава в осенней части сезона-2023/2024 была одной из самых результативных команд чемпионата, забив 35 голов в 18 матчах – больше только у Ингульца (42) и Левого берега (40).

Карпаты же сейчас являются лидерами Чемпионской группы. Команда Мирона Маркевича выиграла 14 из 18 матчей при единственном поражении и имеет отрыв в 9 очков от третьего места, которое не гарантирует прямой выход в УПЛ.

Отметим, что "львы" не пропускают мячей в чемпионате в течение 282 минут, Полтава же в последних трех матчах забивала минимум 2 мяча. Интересно, чья серия прервется в первой очной встрече команд?

Смотрите видеотрансляцию матча Карпаты – Полтава