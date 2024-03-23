Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Україна". Стартовий свисток пролунає о 14:00, пише 24 Канал.

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Протистояння двох результативних команд

У першому матчі весняної частини сезону "леви" спробують підтвердити статус головного фаворита на підвищення у класі проти підопічних Володимира Сисенка. Полтава в осінній частині сезону-2023/2024 була однією з найрезультативніших команд чемпіонату, забивши 35 голів у 18 матчах – більше тільки в Інгульця (42) та Лівого берега (40).

Карпати ж наразі є лідерами Чемпіонської групи. Комана Мирона Маркевича виграла 14 з 18 матчів при єдиній поразці та має відрив у 9 очок від третього місця, яке не гарантує прямий вихід в УПЛ.

Зазначимо, що "леви" не пропускають м’ячів у чемпіонаті протягом 282 хвилин, Полтава ж в останніх трьох матчах забивала щонайменше 2 м'ячі. Цікаво, чия серія перерветься в першій очній зустрічі команд?

Дивіться відеотрансляцію матчу Карпати – Полтава