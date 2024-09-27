В очной встрече сойдутся 10-я и 3-я команды нового сезона УПЛ-2024/2025. Карпаты после 7-ми туров набрали 8 очков. Зато Полесье получило почти вдвое больше баллов – 14 пунктов, пишет 24 Канал.

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Зеленое дерби во Львове

В прошлом туре первенства обе команды добыли очки. Львовский клуб минимально обыграл в Одессе Черноморец (0:1). Единственный и победный гол в составе "львов" забил со штрафного фланговый защитник Тарас Сакив. Футболист попал в символическую сборную 7-го тура УПЛ.

Полесье же дома вырвало ничью у черкасского ЛНЗ 1:1. Алексей Гуцуляк спас команду "волков". Как раз для 26-летнего правого вингера этот матч будет особенным. До января 2020-го Гуцуляк выступал за "зелено-белых" (с перерывом на поездку в испанский Вильярреал).

Накануне матча львовяне анонсировали, что сыграют не в традиционных "зеленых" или "белых" цветах. Футболисты оденут на поединок против Полесья "красно-черный" комплект.

Видео анонса от Карпат

Важно! Матч Карпаты – Полесье состоится на стадионе "Украина". Стартовый свисток прозвучит 28 сентября в 18:00 (по киевскому времени).

Прогноз Favbet

Хоть и Полесье будет играть на выезде, но именно на их победу стоит лучший коэффициент 2,01. Зато победа "львов" оценена в 3,90. Какова вероятность ничьи во Львове – 3,60.

На то, что подопечные Лупашко не проиграют (Фора 0) – 2,71.

Обе команды отметятся в матче – 1,88.

Именно житомирскому клубу пророчат первый гол в поединке – 1,70. А то, что Карпаты на правах хозяев первыми откроют счет – 2,61.

Будет ли ничья в одном из таймов? Да – 1,48, нет – 2,52.