Карпаты объявили об изменениях в тренерском штабе после отставки Маркевича: кто возглавил "львов"

В четверг. 18 июля, львовские Карпаты остались без главного тренера. Клуб и Мирон Маркевич достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

На следующий день "львы" официально объявили о назначении нового наставника. Им стал Владислав Лупашко, который до этого был главным тренером команды U-19.

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Изменения на тренерском мостике Карпат

Сообщается, что функции старшего тренера "зелено-белых" будет выполнять Сергей Лавриненко, а тренером вратарей стал Богдан Шуст. Все они входили в тренерский штаб в юношеской команде Карпат.

Напомним, что "львы" под руководством Мирона Маркевича завершили сезон-2023/2024 на втором месте в Первой лиге. Это позволило команде подняться в классе и в новой кампании участвовать в Украинской Премьер-лиге.

. Победителем же турнира стал Ингулец. Именно Владислав Лупашко возглавлял команду, которая в последнем туре вырвала чемпионство в "золотом" матче с Карпатами.

Отметим, что первый официальный матч в УПЛ Карпаты должны сыграть против Вереса. Базовый день проведения первого тура – 3 августа.