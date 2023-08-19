Проклятие одного гола: Карпаты Маркевича впервые в сезоне потеряли очки – видеообзор

В пятницу, 18 августа, львовские Карпаты открывали программу 4-го тура Первой лиги Украины-2023/2024. Нива Бузова стала первой командой, которая смогла отобрать очки у "львов".

Карпаты – Нива Бузова 1:1

Голы: Игорь, 49 – Тименко, 90+1

На футбольном поле стадиона "Украина" во Львове сошлись лидеры группы "А". С первых минут команда Мирон Маркевич взяла мяч под контроль и создала несколько опасных атак. Правда, у большинства из них не было того последнего завершающего удара, пишет 24 Канал.

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Казалось, что "львы" хотят зайти с мячом в ворота Нивы. В составе хозяев голы в свой актив могли записать Пидлепенец и Костенко. Но голкипер гостей Климов очень надежно действовал у собственных ворот.

В конце первого тайма убийственный момент упустил бразильский легионер Карпат Игорь. Демченко элегантной пяточной передачей вывел бразильца на ворота Нивы, но и в этом моменте вратарь гостей был на высоте.

Первая часть встречи закончилась без голов 0:0. Обоим тренерам было о чем подумать и сказать в перерыве матча.

В первые 45 минут следует отметить работу на поле Демченко, неоднократно обострявшего своими действиями игру. Однако часто партнеры по команде не понимали замысла Егора из-за отсутствия сыгранности.

После отдыха Маркевич отреагировал на игру двумя заменами. На поле появились Саков и Картушов, сменившие на поле Костенко и Сухара соответственно.

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Второй тайм начался с гола от "зелено-белых". Легко отдал на Подлепенца, тот нанес удар по воротам соперника, мяч на пути к владениям Нивы нашел ногу Игоря. Рикошет от бразильца дезориентировал голкипера и залетел в ворота гостей - 1:0.

Победный счет в матче для "львов" продержался до компенсированного до поединка времени. На первой добавленной минуте Дворовенко далеко бросил их ауту, а Тименко головой красиво перевел мяч в ворота Карпат. Счет стал равным 1:1.

Могла Нива вырывать победу. Кто-то попал в перекладину со штрафного. Кожухарь должен поблагодарить каркас ворот, спасших его от пропущенного гола.

Финальный свисток зафиксировал ничью во Львове 1:1. Это первая потеря очков для команды Маркевича. Мирону Богдановичу следует задуматься над игрой своих подопечных, как пока не впечатляет.

Нива Бузова и Карпаты продолжают занимать первое и второе места в группе "А" соответственно. Оба клуба имеют равное количество баллов – по 10.

Карпаты – Нива Бузова: видеообзор матча