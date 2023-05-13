Поражение ценой выхода в УПЛ: Карпаты неожиданно проиграли Металлургу и обострили борьбу за УПЛ

В субботу 13 мая Карпаты принимали запорожский Металлург. "Львы" потерпели первое поражение в 2023 году, которое может стоить команде стыковых матчей за выход в УПЛ.

Карпаты – Металлург Запорожье 0:1

Гол: Векляк, 60

С первых секунд Карпаты на правах хозяина взяли мяч под контроль и побежали вперед. В первом тайме "львы" создали немало моментов, но забить команде Андрея Тлумака так и не удалось. Первая 45-минутка закончилась нулевой мировой, пишет 24 Канал.

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Второй тайм более динамично начали гости из Запорожья. Что вылилось в гол на 60-й минуте матча. Защита Карпат недоиграла в эпизоде после подачи со штрафного с Векляком. Защитник Металлурга головой пробил и обыграл Ильющенкова. Сложно сказать, кто в этом эпизоде был опекуном питомца львовского футбола Похоже, что за Векляком не уследил Саков.

Запорожский "Металлург" неожиданно повел в счете 0:1. Этот гол вроде бы надломил хозяев поля, которые после выхода на поле высокого Махнева, играли преимущественно забросами на переквалифицировавшегося в нападающего защитника.

До этого отличный момент имел Хобленко. Но в тот день удача была не на стороне "львов".

Однако этот футбол от хозяев не слишком напоминал обоснованный футбол. Эти забросы легко перехватывали защиту соперника. Казалось, что такой футбол отлично подходит Металлургу.

Лучший момент во втором тайме упустил Махнев. Защитник не успел запереть передачу, опекун выбил мяч на угловой. За это в ворота залетел Махнев, которому оставалось только хвататься за голову. Невероятный случай не превратился в взятие ворот.

Футбольный Бог был не на стороне львовян

Еще один момент упустил Тлумак-младший. Юрий оттеснил защитника, но не смог обыграть голкипера, который классно сыграл на выходе. Тлумак сохранил мяч в пределах поля, но отдал в спину Махневу, находившемуся в одиночестве перед воротами Металлурга.

Финальный свисток зафиксировал победу Металлурга 0:1. Запорожский клуб со счастливыми криками воспринял победу. Футболисты львовской команды с опущенными головами пошли в раздевалку. Все хорошо понимали, как это поражение осложнило им борьбу за стыковые матчи за выход в УПЛ. О прямой путевке в УПЛ карпатовцы уже забыли.

Лишь Андрей Тлумак неподвижно сидел в раздумьях на скамейке запасных, когда уже все покинули футбольное поле.



Андрей Тлумак после поражения от Металлурга / Скриншот по трансляции

Борьба для "львов" продолжается, но задача стоит сверхсложная