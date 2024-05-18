Важная игра для "львов": онлайн-трансляция матча Карпаты – Левый берег

В субботу, 18 мая, состоятся матчи Первой лиги Украины. В одном из них Карпаты будут принимать Левый Берег.

Игра состоится во Львове на стадионе "Украина" в 13:00. "Львы" уже досрочно вышли в элитный дивизион, но еще могут добавить в свой актив победу в Первой лиге, пишет 24 канал.

Читайте также Вслед за другими клубами УПЛ: Черноморец получил бронь от мобилизации

Борьба Карпат за титул

За последние 5 матчей обе команды не демонстрировали определенной стабильности. "Львы" имеют три победы, одну ничью и одно поражение. У Левого берега ситуация немножко хуже – они два раза сыграли в ничью, два раза проиграли и один раз одержали победу.

Карпаты сейчас лидируют в турнирной таблице Первой Лиги. Они имеют 64 балла и ближайший соперник (Ингулец) отстает от них на три балла. То есть, если "львы" одолеют Левый Берег, то гарантированно станут победителями Первой лиги.

Левый берег занимает третью позицию в турнирной таблице. Они имеют 50 баллов и уже не смогут догнать Ингулец и имеют шанс не дать приблизиться Эпицентру, хотя уже окончательно будут играть с ним в матчах плей-офф на выход в УПЛ.

Смотрите онлайн-трансляцию матча Карпаты – Левый берег

Отметим, что 18 мая состоятся также матчи Прикарпатья – Виктория, Нива Бузова – Яруд, Агробизнес – Полтава и Эпицентр – Ингулец. Все поединки запланированы на 13:00.