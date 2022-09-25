Карпаты потерпели первое поражение в Первой лиге: один матч тура перенесен из-за обстрелов

Эпицентр стал той командой, которая нанесла Карпатам первое поражение в Первой лиге Украины. Интрига в турнирной таблице становится только более напряженной.

Карпаты – Эпицентр 0:2

Голы: Гирный, 14, 38 (п)

Начало поединка было за "львами". Однако реализация подводила игроков Андрея Тлумака, который противостоял прямому конкуренту за лидерство в Первой лиге Украины, пишет 24 канал.

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Но первыми забили гости, но сделали это не без помощи Карпат. Ничего не предвещало беды для болельщиков львовского клуба, как голкипер "львов" Лепка стал главным виновником первого мяча.

Вратарь решил не выбивать на часть поля соперника мяч, а разыграть с ближним. Однако отдал прямо в ноги ближайшего соперника Эпицентра Гирного, который сразу мощно пробил под перекладину. Вратарю Карпат ничего не оставалось, как хвататься за голову – 0:1.

Подопечные Сергея Нагорняка хорошо пользовались ошибками соперника. Сначала Махнев под давлением неудачно вынес мяч из собственной части поля, а уже через несколько секунд сфолил на Барбосе в собственной штрафной. Легионер Эпицентр услышал руку на своей спине и упал. Судья без колебаний указал на 11 метров. Пробивать пенальти взялся Гирный. Лепка угадал направление удара, но не дотянулся до мяча – 0:2.

Мяч просто не лез в ворота гостей. Удару Кожанова, Рябова и Чачуа то ловил голкипер, то им не хватало точности.

Во втором тайме "львы" продолжали устраивать нашествие на ворота соперника, но забить так и не удалось.

Карпаты впервые уступили в сезоне 0:2, да еще и на собственном поле. "Львы" вместе с Эпицентром после 5-ти туров имеют в своем активе по 12 очков.

Карпаты – Эпицентр: видеообзор матча

Результаты других матчей

Группа "А"

ФСК Мариуполь – Нива 0:2

Прикарпатье – Диназ 0:1

Полесье – Буковина (начало 25 сентября в 15:00)

Группа "Б"