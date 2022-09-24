Параллельно с матчем сборной Украины против Армении проходили и матчи Первой Лиги. На субботу было вынесено три матча 5 тура.

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Центральным в группе А стал поединок во Львове, где Карпаты принимали Эпицентр. "Львы" шли без потерь, выиграв все четыре поединка на старте.

Перед игрой с Эпицентром львовяне решили поддержать бойцов ВСУ. Львовяне появились в зеленых футболках с белым крестом по центу. "Херсонская офензива" – именно такая надпись была нанесена на крест.



Фото новой формы Карпат / инстаграмм клуба

Напомним, что слово "офензива" является военным термином. Именно так называется наступательная военная операция по освобождению территорий. Напомним, что Херсон уже почти семь месяцев оккупирован российскими войсками.

К слову, матч против Эпицентра стал первым неудачным для Карпат в этом сезоне. Команда Андрея Тлумака проиграла со счетом 0:2 и теперь делит лидерство с дунаевцами.

Справка. 16 команд Первой Лиги разделились на две группы по 8 клубов. После того как они играют друг с другом по два матча, ТОП-4 из каждой группы объединятся в группу борьбы за выход в УПЛ. В элиту попадут первые две команды, а еще два клуба сыграют в плей-офф за переход в УПЛ.