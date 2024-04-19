Центральный матч за чемпионство: онлайн-трансляция дерби лидеров Карпаты – Ингулец

В пятницу, 19 апреля, начнется 23-й тур Первой лиги Украины-2023/2024. Центральное дерби лидеров сезона Карпаты - Ингулец можно будет посмотреть в прямом эфире непосредственно на сайте 24 Канала.

На футбольном поле стадиона Украина во Львове сойдутся первая и вторая команды турнирной таблицы. И Карпаты, и Ингулец претендуют на повышение в классе, пишет 24 Канал.

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Центральное противостояние сезона

После 22-х туров львовяне набрали 57 баллов, опережая своего следующего соперника уже на 8 баллов. Зато клуб из Петрово опережает Левый берег, который идет третьим в таблице, на 4 пункта.

В прошлом туре Карпаты обыграли минимально на выезде Левый берег 0:1. Единственный и победный мяч в составе команды Мирона Маркевича забил Евгений Пидлепенец.

Ингулец дома с идентичным счетом переиграл Эпицентр – 4-ю команду турнирной таблицы. Победу клубу из Петрово принес Максим Мельничук.

Центральный матч сезона Первой лиги Карпаты – Ингулец начнется 19 апреля в 13:00.

"Львы" подходят к матчу с кадровой потерей. В игре против Ингульца Мирон Богданович не сможет рассчитывать на основного левого защитника Тараса Сакива, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Онлайн-трансляция матча Карпаты – Ингулец

К слову, 19 апреля состоится еще один поединок в группе на повышение в классе, в котором Прикарпатье (9-я команда в таблице) будет принимать Полтаву (6-я команда таблицы). Начало в 12:00.