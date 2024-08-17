Волевая победа Динамо: киевляне с чудо-голом Пихаленка обыграли Карпаты

Поединок во Львове между Карпатами и Динамо закрывал субботнюю программу 3-го тура УПЛ. Команда Александра Шовковского не без проблем одержала победу.

Карпаты – Динамо 1:3

Голы: Очеретько, 1 – Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+1 (с пенальти)

Динамовцы прибыли во Львов после успешного матча против Глазго Рейнджерс (2:0) в Лиге чемпионов. Поэтому главный тренер киевлян Александр Шовковский провел ротацию состава, пишет 24 Канал.

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Динамо на классе победило Карпаты на классе

Начало поединка шокировало именитых гостей. Футболисты не успели развести мяч в центре поля, как он оказался в сетке ворот Бущана. Львовяне разыграли быструю комбинацию, которую точным ударом завершил арендованный у Шахтера Очеретько.

"Бело-синие" в середине первого тайма восстановили паритет. Пихаленок красивым ударом из-за пределов штрафной площади попал в девятку ворот Кемкина. Этот гол стал третьим для новичка Динамо.

Ничейный результат на табло держался до 58-й минуты. Шапаренко, который появился на поле во втором тайме, отпасовал на Ваната, который закатил мяч в ворота.

Главный тренер "львов" Владислав Лупашко заменами попытался переломить ход поединка. Бразилец Стенио мог стать героем поединка, но с его ударом справился Бущан. За 10 минут до завершения основного времени Устименко забил Динамо, но за мгновение до этого лайнсмен зафиксировал офсайд.

На 90-й минуте Ярмоленко заработал для Динамо пенальти, который четко реализовал. Кемкин был бессилен помочь команде.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Динамо со счетом 3:1.

Видеообзор матча Карпаты – Динамо