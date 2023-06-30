Играть они должны "через не могу", – Маркевич оценил первый матч по возвращении в Карпаты

В среду, 28 июня, львовские Карпаты провели первую игру в процессе подготовки к новому сезону-2023/2024. "Львы" спасли от поражения в поединке с Агробизнесом 1:1.

В конце первого тайма питомец Карпат Роман Толочко отличился забитым голом в воротах своей родной команды и вывел Агробизнес вперед. Карпаты смогли отыграть в последние 10 минут благодаря голу капитана Дениса Кожанова.

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Маркевич: Они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали

Финальный свисток зафиксировал ничью на стадионе "Украина" 1:1. Отметим, что матч был за закрытой дверью, без медиа и трансляции. Что очень возмутило большую часть фанатов львовского клуба.

После поединка Мирон Маркевич прокомментировал дебютную игру "зелено-белых" под его руководством. Несмотря на счет, легендарный тренер остался доволен игрой. Маркевич отметил, что его команда провела хороший матч, который не походил на обычную контрольную игру.

Карпаты находятся в построении совершенно новой команды, футболисты же получают большие нагрузки и играли с усталостью в матче против Агробизнеса.

Я являюсь сторонником того, что на собрании футболистам должно быть очень тяжело. Играть они должны "через не могу". Когда за месяц до начала чемпионата команда летает по полю – это плохой признак. Мне вчерашняя игра понравилась с обеих сторон. Не все у нас удавалось, но для начала – неплохо,

– сказал Маркевич.

Наставник Карпат отметил, что команда пополнилась новыми футболистами, но не стала раскрывать имена новичков "зелено-белых". Все болельщики узнают со временем.

Впереди команды двухнедельные сборы в Ужгороде, где "львы" проведут ряд спаррингов.

"Мы хотим привести в порядок физические кондиции футболистов. Потому что они сейчас не лучшие. Команда только неделю назад начала тренировочный процесс, мы дали им такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали. Мы предложили им атакующий футбол – играть вперед на скорости. Это требует много энергии. Поэтому на первое место у нас выходит физическая подготовка. Кроме того, процесс нагревания состава. Сейчас мы будем играть двумя разными составами, а ближе к чемпионату решим, кто будет заслуживать место в основе", – добавил тренер львовян.

Ранее была информация, что на собрании Карпаты проведут 4 контрольных спарринга – против Кривбасса, Металлиста, Хуста и Звягиля.

Напомним, что Карпаты не выполнили задание на сезон-2022/2023, не выйдя в УПЛ. Поэтому руководство клуба прибегло к резким изменениям, назначив легендарного Маркевича вместо Андрея Тлумака, оставшегося в Карпатах, но в другой должности.