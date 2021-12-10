Карлсен стал чемпионом мира по шахматам, нанеся поражение россиянину Непомнящему

Норвежец Магнус Карлсен досрочно стал чемпионом мира по шахматам. В финале он победил россиянина Яна Непомнящего.

Карлсен не проиграл ни одной партии

Норвежец Карлсен в Дубае (ОАЭ) в пятый раз подряд стал чемпионом мира. Он не уступает "короны" с 2013 года после того, как одолел Вишванатана Ананда.

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Решающие партии между Карлсеном и Непомнящим начались еще 24-го ноября. Карлсен одержал победу в противостоянии за 11 партий из 14-и возможных. Он победил россиянина со счетом 7.5 против 3.5.

В первых пяти партиях Карлсен и Непомнящий не смогли определить более сильного. Только в шестой партии норвежец вышел вперед. Партия длилась рекордные 7 часов 45 минут и 136 ходов.

Уже пятикратный чемпион мира выиграл три из последних четырех матчей. При этом Непомнящий не смог одержать победу ни в одной из партий.

Символический пост о Коби Брайанте

После победы на чемпионате мира Магнус опубликовал в своем твиттере фото легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб в авиакатастрофе в 2020 году.

За карьеру баскетболиста "Черная Мамба" получил 5 титулов, как Карлсен в шахматах. Но Магнус признался, что не знал о количестве побед Брайанта. Поэтому в его посте не было подтекста.

Благодаря пятой победе на чемпионате мира Карлсен сравнялся по этому показателю с россиянином Михаилом Ботвинником. Рекордные шесть подряд побед имел немец Эмануил Ласкер.