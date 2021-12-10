Карлсен не програв жодної партії
Норвежець Карлсен у Дубаї (ОАЕ) вп'яте поспіль став чемпіоном світу. Він не поступається "короною" з 2013 року після того, як здолав Вішванатана Ананда.
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Вирішальні партії між Карлсеном і Непомнящим розпочалися ще 24-го листопада. Карлсен здобув перемогу у протистоянні за 11 партій з 14-и можливих. Він переміг росіянина з рахунком 7.5 проти 3.5.
У перших п'яти партіях Карлсен і Непомнящий не змогли визначити сильнішого. Лишень у шостій партії норвежець вийшов вперед. Партія тривала рекордні 7 годин 45 хвилин і 136 ходів.
Уже п'ятиразовий чемпіон світу виграв три з останніх чотирьох матчів. Натомість Нєпомнящий не зміг здобути перемогу в жодній з партій.
Символічний пост про Кобі Браянта
- Після перемоги на чемпіонаті світу Магнус опублікував у своєму твітері фото легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який трагічно загинув в авіакатастрофі у 2020 році.
- За кар'єру баскетболіста "Чорна Мамба" здобув 5 титулів, як Карлсен у шахах. Та Магнус зізнався, що не знав про кількість перемог Браянта. Тому в його пості не було підтексту.