Карлсен не програв жодної партії

Норвежець Карлсен у Дубаї (ОАЕ) вп'яте поспіль став чемпіоном світу. Він не поступається "короною" з 2013 року після того, як здолав Вішванатана Ананда.

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Вирішальні партії між Карлсеном і Непомнящим розпочалися ще 24-го листопада. Карлсен здобув перемогу у протистоянні за 11 партій з 14-и можливих. Він переміг росіянина з рахунком 7.5 проти 3.5.

У перших п'яти партіях Карлсен і Непомнящий не змогли визначити сильнішого. Лишень у шостій партії норвежець вийшов вперед. Партія тривала рекордні 7 годин 45 хвилин і 136 ходів.

Уже п'ятиразовий чемпіон світу виграв три з останніх чотирьох матчів. Натомість Нєпомнящий не зміг здобути перемогу в жодній з партій.

Це цікаво. Завдяки п'ятій перемозі на чемпіонаті світу Карлсен зрівнявся за цим показником з росіянином Міхаїлом Ботвінніком. Рекордні шість поспіль перемог мав німець Емануїл Ласкер.

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