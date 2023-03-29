Ударил лежащего полуфиналиста ЧМ-2022: бывший игрок Динамо попал в новый скандал - видео

Карлос Самбрано не может похвастаться яркой футбольной карьерой, зато часто попадает в неприятные ситуации. В этот раз перуанец не сдержал эмоции в товарищеской игре с Марокко.

Во время паузы на международных матчах проходили игры не только квалификации Евро-2024. Также многие сборные организовывали товарищеские поединки, в том числе сенсационный полуфиналист ЧМ-2022 Марокко. 24 канал.

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Сначала марокканцы смогли неожиданно одолеть сборную Бразилии (2:1), а спустя несколько дней сошлись с национальной командой Перу. Этот поединок не был зрелищным, завершившись со счётом 0:0. Впрочем, спарринг запомнился скандалом.

Наглое поведение эксдинамовца

На 77-й минуте защитник перуанцев Карлос Самбрано сорвал атаку Марокко, сбив с ног Софьяна Буфаля. Впрочем, футболист Альянс Лима на этом не остановился и еще ударил ногой по лежачему полузащитнику.

Софьян также в ответ ударил Карлоса. После этого между командами завязалась затяжная драка, а судья в итоге удалил с поля как Самбрано, так и Буфаля.

Видео схватки в матче Перу – Марокко:

Скандальное прошлое Самбрано

Это далеко не первый скандал с участием 33-летнего защитника. Ранее Самбрано ловили на управлении в нетрезвом виде, а также обвиняли в притязаниях к девушкам в ночном клубе.

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А в январе Карлоса увидели на вечеринке прямо накануне важного матча для сборной Перу. В общей сложности за свою национальную сборную Самбрано отыграл 59 матчей, забив 4 гола и съездив с ней на ЧМ-2018.

В клубной карьере он представлял Шальке, Санкт-Паули, Айнтрахт, Рубин, ПАОК, Динамо, Киев, Базель, Бока Хуниорс и Альянс Лима. Правда, за киевлян, где он числился в 2018-2019, Карлос так и не провел ни одного поединка.