"В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным": проблемный легионер о своих временах в Киеве
Источник:Trome
Карлос Самбрано нажалился на украинский столичный коллектив. Перуанский футбол не в восторге от Динамо.
Карлос Самбрано раскрыл детали своих откровенно плохих отношений с Динамо. Проблемный легионер винит все вокруг, кроме себя.
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Наделал кучу проблем
Перуанский футболист рассказал, что ему ничуть не жалко, что он сейчас не является игроком киевского коллектива. Самбрано отметил, что сначала дела обстояли неплохо, однако со временем все стремительно ухудшилось.
Я хочу забыть этот период. В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным. Я приехал, первые шесть месяцев все было хорошо, начался новый сезон, а меня не включают в заявку. Я ничего не понимал. Мне так и не объяснили причину. Я хотел попросить объяснений у тренера, но он их не дал. Я так и не сыграл ни одного матча в первой команде, тренер не ставил меня в состав. Не хочу думать, что это из-за бизнес-моментов, но так хотя бы все было понятно, и я пошел бы,
– сказал Самбрано.
Однако не все прошедшее время в столичном коллективе казалось каторгой для перуанского футболиста, поскольку Самбрано отметил, что были моменты, которыми он наслаждался. Однако футболист считает, что его завуалированно хотели выбросить из команды, откровенно издеваясь.
В резервной команде мы выигрывали. Мы ездили на автобусе по семь часов, у нас не было таких привилегий, как у первой команды. Я не играл в основном составе, но отлично провел время в дубле. Но хуже всего было, когда мне сказали, что я должен прибыть на тренировку в четыре часа, я приехал, а там никого не было, ведь игроки потренировались в 11 утра. С меня издевались и хотели выбросить, словно собаку. На следующий день было то же – я приехал, переоделся и записал себя в протокол,
– рассказал Самбрано.
Карьера Карлоса Самбрано
- Любопытно, что Самбрано никогда не играл за клуб за перуанский клуб, откуда он родом.
- Игрок начинал свой путь в немецком Шальке.
- Впоследствии Карлос выступал в Греции, России, Украине, Швейцарии и Аргентине.
- Футболист в прямом смысле только числился в составе Динамо, поскольку не провел ни одного матча за "сине-белых".
- Эксфутболист киевлян Николай Морозюк откровенно и плохо отзывался о перуанце: "То, что я видел насчет Самбрано на тренировках – это была беда. У него то аллергия на пух, то на траву, то на солнце. Я его за месяц видел всего два раза – в лифте. А его зарплата – сколько он получал? Вот зачем этот мусор везти? Я просто не понимаю".
- Самбарно отличился скандалом и за пределами Украины. Перуанский футболист изгнали из Бока Хуниорса из-за нарушения дисциплины.