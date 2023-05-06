"В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным": проблемный легионер о своих временах в Киеве

Карлос Самбрано нажалился на украинский столичный коллектив. Перуанский футбол не в восторге от Динамо.

Карлос Самбрано раскрыл детали своих откровенно плохих отношений с Динамо. Проблемный легионер винит все вокруг, кроме себя.

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Наделал кучу проблем

Перуанский футболист рассказал, что ему ничуть не жалко, что он сейчас не является игроком киевского коллектива. Самбрано отметил, что сначала дела обстояли неплохо, однако со временем все стремительно ухудшилось.

Я хочу забыть этот период. В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным. Я приехал, первые шесть месяцев все было хорошо, начался новый сезон, а меня не включают в заявку. Я ничего не понимал. Мне так и не объяснили причину. Я хотел попросить объяснений у тренера, но он их не дал. Я так и не сыграл ни одного матча в первой команде, тренер не ставил меня в состав. Не хочу думать, что это из-за бизнес-моментов, но так хотя бы все было понятно, и я пошел бы,

– сказал Самбрано.

Однако не все прошедшее время в столичном коллективе казалось каторгой для перуанского футболиста, поскольку Самбрано отметил, что были моменты, которыми он наслаждался. Однако футболист считает, что его завуалированно хотели выбросить из команды, откровенно издеваясь.

В резервной команде мы выигрывали. Мы ездили на автобусе по семь часов, у нас не было таких привилегий, как у первой команды. Я не играл в основном составе, но отлично провел время в дубле. Но хуже всего было, когда мне сказали, что я должен прибыть на тренировку в четыре часа, я приехал, а там никого не было, ведь игроки потренировались в 11 утра. С меня издевались и хотели выбросить, словно собаку. На следующий день было то же – я приехал, переоделся и записал себя в протокол,

– рассказал Самбрано.

Карьера Карлоса Самбрано