Стал самой молодой первой ракеткой мира: Карлос Алькарас – чемпион US Open-2022

Поклонники тенниса узнали имя победителя одиночного мужского разряда US Open-2022. В финале испанец Карлос Алькарас победил норвежца Каспера Рууда.

Каспер Рууд – Карлос Алькарас 1:3 (4:6, 6:2, 6:7, 3:6)

Теннисисты провели затяжной и интересный финал, который длился 3 часа 20 минут. Алькарас в четырех сетах одолел соперника из Норвегии, сообщает 24 канал.

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Первый сет был близок к тай-брейку, но при счете 4:5 испанец взял гейм под ноль и оформил победу в партии – 4:6.

В следующей партии Рудду удалось взять реванш и сравняться по сетам 1:1. Хотя к четвертому гейма включительно теннисисты шли нога в ногу – 2:2. Ключевым моментом стал пятый гейм, когда Каспер повел в счете 3:2. Далее норвежский теннисист взял еще три подряд гейма – 6:2.

Самым увлекательным оказался третий сет, когда Рууд и Алькарас при равной игре перевели ее в тай-брейк, в котором у норвежца не было шансов 1:7, а у партии 6:7. Интересно, что на тай-брейке Каспер проиграл три из четырех геймов на своей подаче.

Победный сет

Начало четвертой партии снова было равное. Ничья 2:2. Однако снова пятый гейм стал одним из ключевых не только в сете, но и в матче в целом. Алькарас с двумя брейками вышел вперед 2:3. Впоследствии взял еще два гейма, один из которых был на подаче Рууда 2:5. Каспер сумел изменить в графе своих выигранных гейма цифру 2 на 3. Но этот гейм стал последним победным для Рууда в финале Открытого чемпионата США.

Алькарас с брейком поставил точку в матче – 3:6.

Карлос Алькарас – победитель US Open-2022. Эта победа в турнире позволила испанцу стать новой первой ракеткой в ​​мире.

Видео награждения Алькараса

Каспер Рууд – Карлос Алькарас: видеообзор финала