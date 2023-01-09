Третий раз в истории: назван лучший футбольный тренер 2022, который обошел уникального оппонента

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала Карло Анчелотти лучшим клубным тренером в 2022 году.

Итальянский наставник Карло Анчелотти возглавляет мадридский Реал. И в 2022 году оформил с клубом "золотой дубль", выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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Он стал первым тренером, выигравшим все пять топовых европейских чемпионов. А победа в Лиге чемпионов стала для него четвёртой в карьере. И именно когда он в 2007 году выиграл Лигу чемпионов с Миланом, а в 2014 – впервые с Реалом, его и признавали лучшим клубным тренером по версии IFFHS. Так что победа по итогам 2022 года – третья для итальянца.

Карло Анчелотти набрал 245 очков, что на 200 больше, чем у тренера, занявшего второе место. Им стал Пеп Гвардиола, возглавляющий английский Манчестер Сити. Очередной победы в АПЛ оказалось недостаточно, чтобы стать лучшим клубным тренером в 2022 году. До этого Гвардиола дважды завоевал эту награду – в 2009 и 2011 годах, когда он еще был тренером Барселоны.

Третье место досталось Валиду Реграги за его работу в клубе Видад Касабланка. Этот марокканский клуб в 2022 году выиграл Лигу чемпионов CAF. Но уникальность ситуации состоит в том, что после этого Валид Реграги возглавил сборную Марокко, с которой на чемпионате мира дошел до полуфинала. Это впервые в истории африканская сборная дошла до этой стадии турнира на Мундиале. И именно за это Валид Реграги занял третье место среди тренеров национальных сборных по версии IFFHS. Это первый случай в истории награждения IFFHS, когда тренер занимает место на подиумах в двух категориях в один год.