Лунин – часть нашей команды, – Анчелотти рассказал о перспективах голкипера в Реале

Сегодня, 14 августа, игрой между Реалом и Аталантой за Суперкубок УЕФА официально начнется новый клубный сезон в Европе. Главный тренер "Королевского клуба" выступил на предматчевой пресс-конференции.

Карло Анчелотти дал краткий ответ на вопрос о будущем голкипера Андрея Лунина в составе "сливочных". Первым номером испанской команды в сезоне будет Тибо Куртуа.

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Слова Анчелотти относительно Лунина

Андрей Лунин до сих пор не продлил контракт с "Королевским клубом", который действует до лета 2025 года. Игрок хочет играть в Реале и получать достаточно игрового времени, а не быть дублером бельгийского вратаря – Тибо Куртуа.

Лунин? У нас в команде лучшие вратари, защитники, хавбеки и форварды. Андрей – часть нашей команды

– сказал Анчелотти.

Ранее, сообщалось о том, что Лунин скорее всего покинет Реал Мадрид, чтобы стать основным вратарем в другой команде. Футболистом сборной Украины интересовались такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал.

Вечером, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между Реалом и Аталантой. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что благодаря Андрею, Реал сегодня сыграет в матче за Суперкубок УЕФА против Аталанты. В прошлом сезоне из-за травмы Куртуа "сливочные" арендовали Кепу с Челси, но Лунин выиграл конкуренцию и помог выиграть 15-й трофей Лиги чемпионов для мадридского коллектива.