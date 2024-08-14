Карло Анчелотті дав коротку відповідь на питання про майбутнє голкіпера Андрія Луніна у складі "вершкових". Першим номером іспанської команди у сезоні буде Тібо Куртуа.

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Слова Анчелотті щодо Луніна

Андрій Лунін досі не продовжив контракт з "Королівським клубом", який діє до літа 2025 року. Гравець хоче грати в Реалі та отримувати достатньо ігрового часу, а не бути дублером бельгійського воротаря – Тібо Куртуа.

Лунін? У нас у команді найкращі воротарі, захисники, хавбеки та форварди. Андрій – частина нашої команди

– сказав Анчелотті.

Раніше, повідомлями про те, що Лунін скоріш за все покине Реал Мадрид, щоб стати основним воротарем в іншій команді. Футболістом збірної України цікавились такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Челсі та Арсенал.

До слова. Ввечері, 14 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА між Реалом та Аталантою. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що завдяки Андрію, Реал сьогодні зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти. У минулому сезоні через травму Куртуа "вершкові" орендували Кепу з Челсі, але Лунін виграв конкуренцію та допоміг виграти 15-й трофей Ліги чемпіонів для мадридського колективу.