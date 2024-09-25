Анчелотти установил абсолютный тренерский рекорд испанского футбола

Во вторник, 24 сентября, состоялись матчи седьмого тура испанской Ла Лиги. Закрывала программу игрового дня встреча между мадридским Реалом и Алавесом.

"Сливочные" одержали победу со счетом 3:2. Этот результат позволил Карло Анчелотти переписать историю испанского футбола, сообщает журналист ESPN.

Читайте также Победитель уже известен: звездному футболисту сообщили, что он получит "Золотой мяч"

Особая ночь для Анчелотти

Он установил тренерский рекорд в чемпионате Испании по продолжительности беспроигрышной серии. Сейчас итальянец имеет уже 39 матчей подряд без поражений.

Предыдущим рекордсменом испанской Ла Лиги был Альберто Ормаечеа, который возглавлял Реал Сосьедад. Под его руководством баскский клуб не уступал в 38 поединках подряд в период с 1979 по 1980 год.

Смотрите видеообзор матча Реал – Алавес

Интересно. Нынешняя беспроигрышная серия Реала является второй по продолжительности в истории Ла Лиги. Абсолютный рекорд удерживает Барселона, которая не терпела поражений в 43 матчах с 2017 по 2018 год, однако тогда командой руководили два наставника – сначала Луис Энрике, а затем Эрнесто Вальверде.

Отметим, что следующий поединок Реал проведет 29 сентября против Атлетико. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.